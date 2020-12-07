В Москве началась встреча Ара Айвазяна и Сергея Лаврова

В Москве началась встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальной странице пресс-секретаря МИД Армении в Facebook.

“Проходит встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна, находящегося с рабочим визитом в Российской Федерации, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым”, - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 6 - 7 декабря с рабочим визитом находится в Москве.