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В Москве началась встреча Ара Айвазяна и Сергея Лаврова

В Москве началась встреча Ара Айвазяна и Сергея Лаврова

В Москве началась встреча министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяна с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальной странице пресс-секретаря МИД Армении в Facebook.

“Проходит встреча министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна, находящегося с рабочим визитом в Российской Федерации, с главой МИД РФ Сергеем Лавровым”, - говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 6 - 7 декабря с рабочим визитом находится в Москве.


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