Фестиваль “Ереванские перспективы” организует концерты для арцахских детей

Международный музыкальный фестиваль “Ереванские перспективы”, который неоднократно откликался на общественные и гражданские вызовы, придавая важность роли и потенциалу высокого искусства, с 8 по 14 декабря в Академии искусств “Бюракан” организует концерты, основными слушателями которых будут гости из Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», для них выступят талантливые воспитанники “Новых имен Армении”, выступления которых послужат стимулом для развития и воспитания у их сверстников любви к музыкальной культуре. Перед концертом планируется посещение Бюраканской обсерватории и церкви Святого Ованнеса.