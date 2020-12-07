Эдмон Марукян сообщил о предстоящей встрече с Вазгеном Манукяном

Запланирована встреча главы фракции “Просвещенная Армения” Национального собрания Армении, кандидата от ППА на пост премьер-министра Эдмона Марукяна и совместного кандидата на пост премьер-министра от 16 оппозиционных партий Вазгена Манукяна. Как сообщает «Арменпресс», Марукян сказал об этом в ходе парламентских слушаний, созванных по инициативе фракции “Просвещенная Армения”.

Он отметил, что у них были контакты и консультации с представителем координационного органа 16 оппозиционных сил.

“Нам сообщили, что 16 оппозиционных сил приняли решение выдвинуть Вазгена Манукяна своим совместным кандидатом. Естественно, мы уважаем право любой силы иметь своего кандидата в премьер-министры. Мы сообщили, что и мы, как парламентская сила, участвовавшая в выборах со своим кандидатом на пост премьер-министра, имеет кандидата на пост премьер-министра”, - сказал Марукян, добавив, что это было воспринято с уважением.

Эдмон Марукян отметил, что, конечно, состоится встреча с Вазгеном Манукяном. “Есть такая инициатива. Надо встречаться, разговаривать, общаться. В противном случае не будет никаких совместных действий, в том числе и с блоком “Мой шаг”, - сказал лидер ППА.

Анна Григорян