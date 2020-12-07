Ара Айвазян в Москве почтил память жертв Спитакского землетрясения

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян в церковном комплексе Армянской Апостольской церкви в Москве возложил венок в память о жертвах Спитакского землетрясения 1988 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница пресс-секретаря МИД Республики Армения в Facebook.

Делегация во главе с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном посетила церковный комплекс Армянской Апостольской церкви в Москве, где был возложен венок в память о жертвах Спитакского землетрясения 1988 года. Министр встретился с предстоятелем Ново Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Эзрасом Нерсисяном. Они обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня”, - говорится в сообщении.

6 - 7 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян с рабочим визитом находится в Москве.