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Ара Айвазян в Москве почтил память жертв Спитакского землетрясения

Ара Айвазян в Москве почтил память жертв Спитакского землетрясения

Министр иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян в церковном комплексе Армянской Апостольской церкви в Москве возложил венок в память о жертвах Спитакского землетрясения  1988 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница пресс-секретаря МИД Республики Армения в Facebook.

Делегация во главе с министром иностранных дел Республики Армения Ара Айвазяном посетила церковный комплекс Армянской Апостольской церкви в Москве, где был возложен венок в память о жертвах Спитакского землетрясения 1988 года. Министр встретился с предстоятелем Ново Нахичеванской епархии Армянской Апостольской церкви архиепископом Эзрасом Нерсисяном. Они обменялись мнениями по ряду вопросов повестки дня”, - говорится в сообщении.

6 - 7 декабря министр иностранных дел Армении Ара Айвазян с рабочим визитом находится в Москве.


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