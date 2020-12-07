Лауреат премии «Аврора»–2019 Мирза Диннайи прибыл в Армению

Гуманитарная инициатива «Аврора» рада сообщить, что езидский активист Мирза Диннайи, лауреат премии «Аврора» – 2019 и соучредитель и директор организации Luftbrücke Irak («Воздушный мост в Ирак»), прибыл в Ереван. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью фонда IDeA. Господин Диннайи планирует посетить ряд мероприятий, а также съездить в Арцах, и пробудет в Армении до 11 декабря 2020 года. Мирза Диннайи был назван лауреатом премии «Аврора» – 2019 19 октября 2019 года, на церемонии в Ереване, прошедшей в рамках Форума «Аврора». В своем неугасаемом стремлении спасать жизни людей защитник прав езидов нашел способ преодолеть многочисленные бюрократические и логистические преграды, чтобы помочь наиболее уязвимым представителям сообщества езидов, пострадавшим во время многочисленных конфликтов в Сирии и Ираке. В ходе визита в Армению господин Диннайи посетит медицинский центр «Эребуни» и больничный комплекс «Гераци», чтобы отдать дань уважения раненым во время войны в Нагорном Карабахе. 8 декабря, после встречи с представителями местного езидского сообщества, Мирза Диннайи посетит особую церемонию, посвященную гашению новой международной почтовой марки, созданной Гуманитарной инициативой «Аврора» в сотрудничестве с Почтой Армении. Начало традиции ежегодного выпуска благотворительной марки с изображением лауреатов премии «Аврора» было положено в 2017 году, когда была представлена первая марка с портретом лауреата премии «Аврора» – 2016 Маргерит Баранкитс. 9 декабря Мирза Диннайи отправится в Арцах, чтобы встретиться с местным руководством и пострадавшими от войны. Визит пройдет в рамках международной программы «Авроры», приглашающей мировых гуманитарных лидеров посетить Арцах. «Этот год оказался невероятно тяжелым для всех нас, и сейчас как никогда важно, чтобы «Аврора» оставалась сияющим маяком надежды для всех нуждающихся, – отметил Мирза Диннайи. – Я рад этой долгожданной возможности вернуться в Армению и лично выразить мою солидарность и поддержку Гуманитарной инициативе «Аврора» и ее миссии. Больно думать, через что пришлось пройти армянам, этому отважному древнему народу, и с чем они сталкиваются до сих пор. У наших наций много общего, и потому я исключительно счастлив быть здесь». Мирза Диннайи сможет ближе ознакомиться с некоторыми из 20 проектов в Арцахе, которые поддерживает «Аврора», и оценить их с точки зрения своего обширного опыта в области работы с последствиями вооруженных конфликтов, а также поговорить с теми, кому инициатива помогает напрямую. После того как 10 ноября Армения и Азербайджан заключили перемирие, Гуманитарная инициатива «Аврора» разработала программу неотложной гуманитарной помощи жителям Арцаха. Помимо запуска фандрайзинговой кампании #AraratChallengeforArtsakh инициатива также призвала представителей своего глобального сообщества поделиться опытом и поддержать «Аврору», чтобы обеспечить наиболее эффективную реализацию проектов в Армении. * О Гуманитарной инициативе «Аврора» Гуманитарная инициатива «Аврора», созданная от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, преобразует этот опыт в глобальное движение, основанное на универсальной концепции благодарности в действии. Инициатива ищет решения конкретных проблем на местах и дает шанс на новую жизнь тем, кто нуждается в этом больше всех. Мы верим, что даже в самые темные времена наше светлое будущее зависит от тех, кто неустанно стремится оказать другим помощь и подарить им надежду на лучшее, и «Аврора» рада каждому, кто разделяет эту философию. Рассчитанная на восемь лет (с 2015 по 2023 год, в память о Геноциде армян 1915-1923 годов) инициатива продвигает глобальные проекты и поддерживает людей, которые c риском для себя спасают самых уязвимых членов нашего общества. Этот замысел реализуется через программы Гуманитарной инициативы «Аврора»: премию «Аврора», Диалоги «Аврора», Гранты «Аврора», Индекс «Аврора», инициативу 100 LIVES и #AraratChallenge. Международная Гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна, который уже привлек тысячи соратников и партнеров. Председатель «Авроры», доктор Том Катена, рассказывает миру о благодарности в действии, опираясь на свой личный опыт в качестве врача, ветерана, гуманитарного деятеля и лауреата премии «Аврора» 2017 года. Гуманитарная инициатива «Аврора» представлена тремя организациями: Aurora Humanitarian Initiative Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и Благотворительный фонд Гуманитарная инициатива «Аврора» (Ереван, Армения).