ППС в денонсации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху видит угрозу новой войны

Фракция “Просвещенная Армения” Национального собрания в случае отказа от трехстороннего заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе видит опасность новой войны. Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе слушаний, организованных в Парламенте заявил глава фракции Эдмон Марукян.

“Мы изначально признали, что подписанное заявление - это уже реальность, оно реализуется, но выполняется с неопределенностью в пользу азербайджанской стороны. Нам нужно вести переговоры. А денонсация документа чревата новой войной. Я думаю, что мы не должны идти по этому пути, но этот документ путем переговоров, во многих отношениях можно будет использовать и в нашу пользу”, - сказал Марукян.

В рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября между премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, между Арменией и Азербайджаном формируются новые границы.