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На дорогах Гегаркуникской области проводятся работы по очистке и обработке

На дорогах Гегаркуникской области проводятся работы по очистке и обработке

Из-за слабого снегопада в Гегаркуникской области 6 декабря и 7 декабря за ночные часы на большинстве дорог межгосударственного, республиканского, областного и общинного значения образовалась гололедица.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, хотя снежный покров составил всего несколько сантиметров, однако из-за холодных погодных условий на дорогах образовалась гололедица, создавая для дорожного движения труднопроходимую ситуацию.

Дорожные строители с утра 6 декабря были задействованы в работах по очистке и обработке дорог, которые продолжаются и 7 декабря. На сегодняшний день гололедицы нет только на дороге Мартуни-Варденис, где пока не было снегопада. Перевал Варденяц, несмотря на слабый снег и гололедицу, остается открытым.

Хосров Хлгатян


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