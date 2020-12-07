Департамент Изер Франции перечислил 50 000 евро для оказания помощи арцахцам, живущим в Гегаркунике

Департамент Изер Франции для оказания помощи арцахцам, живущим в Гегаркунике, перечислил 50 000 евро. Как сообщили «Арменпресс» в управлении развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, об этом губернатора Гегаркуника специальным письмом уведомил председатель Совета департамента Изер Жан-Пьер Барбье, заверив, что продолжится реализация программ в сферах образования, здравоохранения и туризма, заключенных между администрацией Гегаркуникской области и Советом департамента Изера в 2019 году. В ответном письме губернатор Гегаркуника Гнел Саносян выразил свою признательность и готовность продолжить сотрудничество с департаментом Изер.

“Уважаемый г-н Жан-Пьер Барбье, мы с удовлетворением и с глубокой признательностью приняли содействие, оказанное Вами и вице-президентом департамента Изер Французской Республики по вопросам культурного наследия и децентрализованного сотрудничества Патрика Курто, выраженного как в виде воодушевляющих слов, так и гранта. Раны, нанесенные нам войной, очень тяжелы, но их возможно быстро преодолеть, когда бывают такие проявления доброй воли и человечности. Настоящая дружба проявляется в тяжелые времена. Убежден, что наше сотрудничество на протяжении многих лет не только будет иметь надежное продолжение, но и будет способствовать развитию нашего региона, преодолению насущных проблем арцахских семей, пострадавших от катастрофической войны и переехавших в Гегаркуникскую область.

“Содействие, оказываемое в эти тяжелые для нашей Родины и для народа дни департаментом Изера, вселяет надежду и дает нам волю к созидательной работе. От имени всех жителей Гегаркуникской области, народа Арцаха, переехавшего в наш регион, и от себя лично выражаю благодарность за такую гуманитарную инициативу, заверяю, что предоставленное содействие будет иметь четкую адресацию, и эффективно послужит своей цели”, - говорится в ответном письме губернатора.

Хосров Хлгатян