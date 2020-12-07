В сети цифрового вещания будут проведены профилактические работы
Компания “Телевизионная и радиовещательная сеть Армении” сообщает, что 8-го декабря с 01:00 до 07:00 в сети цифрового телевизионного передатчика запланированы плановые профилактические работы.
Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 13:24 101-летняя жительница Красноярска излечилась от коронавируса
- 12:49 Ара Айвазян в Москве почтил память жертв Спитакского землетрясения
- 12:47 Никол Пашинян в Гюмри почтил память жертв Спитакского землетрясения
- 12:37 Турция полностью расплатилась с РФ за поставки С-400
- 12:29 Лауреат премии «Аврора»–2019 Мирза Диннайи прибыл в Армению
- 12:26 Осуждаем нападки на СМИ и на журналистов: заявление журналистских организаций
- 12:16 ППС в денонсации трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху видит угрозу новой войны
- 12:07 Уровень воды озера Севан по сравнению с декабрем прошлого года выше на 7 см
- 12:04 На дорогах Гегаркуникской области проводятся работы по очистке и обработке
- 12:02 Департамент Изер Франции перечислил 50 000 евро для оказания помощи арцахцам, живущим в Гегаркунике
- 11:58 В сети цифрового вещания будут проведены профилактические работы
- 11:57 СМИ: в Японии уничтожат еще 134 тыс. кур из-за птичьего гриппа
- 11:54 МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 329 случаев, из которых 157 – чрезвычайные
- 11:33 Ведутся работы по поиску тел погибших военнослужащих в направлении Гадрута и Физули
- 11:32 Самолет из Москвы в Нью-Йорке эвакуировали из-за сообщения о минировании
- 11:22 В Национальном собрании минутой молчания почтили память жертв Спитакского землетрясения и войны
- 11:18 Мадуро поздравил блок "Великий патриотический полюс" с победой на парламентских выборах
- 11:10 В Армении подтверждено 407 новых случаев COVID-19: вылечились 853 заболевших
- 10:57 Ребенок должен ходить в театр, смотреть спектакли, получать подарки: Арташатский театр уже заработал
- 10:54 Ушел из жизни сенатор Пол Сарбейнз, известный своей проармянской позицией
- 10:26 На юге Индии госпитализировали более 300 человек из-за неизвестной болезни
- 10:07 Первые медицинские мобильные бригады российских миротворцев в Нагорном Карабахе уже оказывают помощь
- 09:52 12-месячная инфляция в Армении составила 1,6%
- 09:47 СМИ: в Афганистане пятеро военных погибли при нападении талибов на КПП
- 09:42 На автодорогах Гегаркуникской, Лорийской, Сюникской, Котайкской и Ширакской областей гололедица
18:01, 03.12.2020
Просмотрели 4706 раз Глава общины Тех представил подробности инцидента с азербайджанцами
08:47, 04.12.2020
Просмотрели 2731 раз Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
13:29, 05.12.2020
Просмотрели 2086 раз На площади Возрождения в Степанакерте переданы в дар новые реанимобили
19:45, 04.12.2020
Просмотрели 1639 раз Первые рейсы из РФ могут приземлиться в аэропорту Степанакерта уже в декабре: РИА новости
19:45, 03.12.2020
Просмотрели 1619 раз НС Франции принял резолюции о срочной необходимости признания Нагорного Карабаха