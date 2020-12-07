В сети цифрового вещания будут проведены профилактические работы

Компания “Телевизионная и радиовещательная сеть Армении” сообщает, что 8-го декабря с 01:00 до 07:00 в сети цифрового телевизионного передатчика запланированы плановые профилактические работы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.