Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

В сети цифрового вещания будут проведены профилактические работы

В сети цифрового вещания будут проведены профилактические работы

Компания “Телевизионная и радиовещательная сеть Армении” сообщает, что 8-го декабря с 01:00 до 07:00 в сети цифрового телевизионного передатчика запланированы плановые профилактические работы.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации