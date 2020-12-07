МЧС подводит итоги прошедшей недели: зарегистрировано 329 случаев, из которых 157 – чрезвычайные

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС Армении с 30 ноября по 6 декабря зарегистрировано 329 случаев, 157 из которых - чрезвычайные, в том числе 55 пожаров, 12 попыток самоубийства, 85 дорожно-транспортных происшествий, а также 126 бытовых вызовов. В результате оперативных спасательных операций спасены 7 человек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Всего за минувшую неделю зарегистрировано 19 смертей. Зарегистрировано 6 случаев отравления. В связи с погодными условиями и другими факторами зарегистрирован 1 случай блокирования транспортного средства. Спасатели оказали помощь одному гражданину и вынесли в безопасное место одно транспортное средство, заблокированное на дороге.

МЧС Армении призывает быть бдительными и строго соблюдать правила безопасности как в быту, так и на дорогах.