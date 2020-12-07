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Самолет из Москвы в Нью-Йорке эвакуировали из-за сообщения о минировании

Самолет из Москвы в Нью-Йорке эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пассажиры самолета "Аэрофлота", приземлившегося в аэропорту имени Джона Кеннеди, были эвакуированы, сообщил телеканал FoxNews. Согласно данным Портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, причиной эвакуации стала полученная информация об угрозе взрыва на борту.

Посольство России в США сообщало, что внимательно следит за развитием ситуации с самолетом авиакомпании "Аэрофлот", прибывшим из Москвы в Нью-Йорк. При необходимости там выразили готовность оказать консульскую помощь российским гражданам, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Позднее аэропорт имени Джона Кеннеди сообщил в своем твиттере, что он "полностью открыт, и рейсы выполняются без задержек". Также отмечается, что все "аварийные мероприятия" были завершены.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что пассажиров, прибывших рейсом "Аэрофлота" из Москвы, досматривает транспортная полиция.


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