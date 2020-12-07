Ведутся работы по поиску тел погибших военнослужащих в направлении Гадрута и Физули

Спасательные отряды управления спасательных сил Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха продолжают поиски тел погибших во время войны военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

В ГСЧС отметили, что начиная с 13 ноября спасательные отряды и саперные группы Арцаха при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК) и миротворческого контингента РФ ведут поисковые операции.

“Директор Государственной службы по ЧС генерал-майор Карен Саркисян ежедневно встречается с родителями погибших, без вести пропавших и пленных военнослужащих. Собщаются результаты поисковых работ спасателей, принимаются предложения.

Работы по поиску и обмену тел погибших военнослужащих почти завершены в направлении Шуши и Мартакерта, ведутся в общинах, прилегающих к городу Мартуни, в Верхнем подрайоне Аскерана, а также в направлении Гадрута и Физули.

После переговоров между сторонами поисковые работы в ближайшее время будут продолжены и в перешедшем под контроль Азербайджана южном участке Гадрута, в Мехакаване и в других населенных пунктах”, - говорится в сообщении ГСЧС.

Справка

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах не является стороной переговоров. Спасатели Арцаха принимают активное участие в поисковых работах. Кроме того, согласно приказу директора службы генерал-майора Карена Саркисяна, создан оперативный штаб, в котором собираются фактические сведения о военнослужащих, картографируются и передаются сторонам переговоров.