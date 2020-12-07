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В Национальном собрании минутой молчания почтили память жертв Спитакского землетрясения и войны

В Национальном собрании минутой молчания почтили память жертв Спитакского землетрясения и войны

В Национальном собрании Армении минутой молчания почтили память жертв разрушительного Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 года, и второй Арцахской войны. Как сообщает «Арменпресс», с таким предложением до обсуждения проекта заявления, представленного фракцией “Просвещенная Армения” НС “Об определении плана действий по выходу из ситуации в Республике Армения”, выступил руководитель фракции Эдмон Марукян.

“До начала слушаний хочу, чтобы мы все минутой молчания почтили память жертв  Спитакского землетрясения 7 декабря 1988 года и наших героев прошлой войны”, - сказал Марукян.

В Армении 32 года назад произошла страшная катастрофа, которая стала серьезным вызовом для всей страны. 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 22,7 секунды по местному времени на севере Армении произошло разрушительное землетрясение силой в 10 баллов в эпицентре. За считанные секунды землетрясение привело к разрушению тысяч строений и гибели десятков тысяч людей.


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