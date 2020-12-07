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Мадуро поздравил блок "Великий патриотический полюс" с победой на парламентских выборах

Мадуро поздравил блок "Великий патриотический полюс" с победой на парламентских выборах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил коалицию "Великий патриотический полюс", которую возглавляет пропрезидентская Единая социалистическая партия Венесуэлы, с победой на парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в понедельник во время выступления в Каракасе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Поздравления "Великому патриотическому полюсу". Поздравления Единой социалистической партии Венесуэлы", - заявил Мадуро, выступление которого транслировал канал Telesur.

Парламентские выборы, на которых гражданам Венесуэлы предстояло избрать 277 депутатов, состоялись в воскресенье. После подсчета 82% бюллетеней "Великий патриотический полюс" набирает 67,7% голосов, на втором месте оппозиционный "Демократический альянс" с 17,95% голоов.


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