Ребенок должен ходить в театр, смотреть спектакли, получать подарки: Арташатский театр уже заработал

Арташатский государственный драматический театр им. Амо Харазяна с 20 ноября работает в обычном режиме. Ставятся новые спектакли, реализуются благотворительные инициативы.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» директор театра Камо Нагдалян рассказал, что во время войны они играли спектакли для детей, приехавших в Армению из Арцаха, а также и для детей военнослужащих, а с 20 ноября они вернулись к работе в обычном режиме. “В ноябре мы сыграли 5 спектаклей, до 10 декабря уже запланировано шесть. Готовимся к Новому году, билеты продаем. Работаем активно, с азартом Мы боялись, что родители не станут приводить детей в театр, но это не так. Дети любят приходить в театр. Пока мы воздерживаемся от постановки спектаклей для взрослых. В основном играем для детей и школьников”, - сказал Нагдалян.

Директор театра выступает за постановку новых спектаклей. Он убежден, что тяжелый послевоенный период необходимо преодолеть, нужно действовать активно и работать над изменением атмосферы. “Детскую сказку нарушать нельзя. Дед Мороз должен прийти, ребенок должен пойти в театр, посмотреть спектакль, получить подарки. Как бы тяжело не было нам, это наша миссия. Актерам тоже очень тяжело, но надо продолжать жить и творить”, - подчеркнул он. Касаясь новых постановок, Нагдалян сообщил, что 8 и 9 ноября состоится премьера спектакля “Наш район” по произведению Нар-Доса. Режиссер спектакля - Баграт Горгян. Все билеты уже проданы, а кукольный спектакль Дереника Мартиросяна “Три свиньи” очень востребован детьми.

Из-за эпидемии театр принимает ограниченное количество зрителей. Нагдалян напоминает, что их цель - не заработать деньги, а обеспечить культурную атмосферу, вывести людей из депрессии.

Говоря о содействии, оказываемом военнослужащим, Камо Нагдалян подчеркнул, что театр перечислил деньги во Всеармянский фонд страхования военнослужащих, также и в Фонд “Айастан”. “Ежемесячно мы будем переводить определенную сумму. Наша инициатива будет продолжаться. Мы организовали много мероприятий. Здание театра стало местом сбора продуктов и предметов первой необходимости. Мы пытались чем-то быть полезными нашим военнослужащим. Мы сыграем несколько новогодних спектаклей для детей погибших и раненых воинов. Нас поддержали благотворители, которые преподнесут детям подарки. Они всегда будут в центре нашего внимания”, - заключил директор театра, добавив, что спектакли проводятся с соблюдением всех противоэпидемических правил.

Анжела Амбарцумян