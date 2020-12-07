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Ушел из жизни сенатор Пол Сарбейнз, известный своей проармянской позицией

Ушел из жизни сенатор Пол Сарбейнз, известный своей проармянской позицией

На 88-м году жизни скончался сенатор США Пол Сарбейнз, известный своей проармянской позицией.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщил его сын, конгрессмен Джон Сарбейнз.

“Сегодня вечером в Балтиморе ушел с миром мой отец, сенатор Пол С. Сарбейнз”, - сообщил Джон Сарбейнз.

Пол Сарбейнз родился в Солсбери в 1933 году. Он  был греком по национальности. В течение своей деятельности Пол Сарбейнз отличался проармянскими позициями. Его сын Джон Сарбейнз с 2007 года также конгрессмен США.


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