Ушел из жизни сенатор Пол Сарбейнз, известный своей проармянской позицией
10:54, 7 Декабрь, 2020
На 88-м году жизни скончался сенатор США Пол Сарбейнз, известный своей проармянской позицией.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщил его сын, конгрессмен Джон Сарбейнз.
“Сегодня вечером в Балтиморе ушел с миром мой отец, сенатор Пол С. Сарбейнз”, - сообщил Джон Сарбейнз.
Пол Сарбейнз родился в Солсбери в 1933 году. Он был греком по национальности. В течение своей деятельности Пол Сарбейнз отличался проармянскими позициями. Его сын Джон Сарбейнз с 2007 года также конгрессмен США.
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