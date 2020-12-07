Первые медицинские мобильные бригады российских миротворцев в Нагорном Карабахе уже оказывают помощь

Из штатов медицинских подразделений российских миротворцев созданы многофункциональные бригады для обеспечения работы военных врачей в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны РФ.

В составе медицинских бригад - врачи различной профессиональной направленности, а также специалисты психологической службы, которые оказывают помощь населению отдаленных сел и районов.

Местные жители в основном обращаются к врачам по поводу различных хронических, сердечно-сосудистых, эндокринных заболеваний, также и за стоматологическими услугами.