12-месячная инфляция в Армении составила 1,6%

Инфляция за 12 месяцев на потребительском рынке Республики Армения, с ноября 2019 г. по ноябрь 2020 г., составила 1,6% . Инфляция за ноябрь 2020 г. в сравнении с предыдущим месяцем составила 1,3%. Об этом «Арменпресс» сообщили в Статкомитете Республики Армения, который представляет показатели инфляции по индивидуальному потреблению (согласно целевому классификатору (ASND) на уровне двух цифр).

При этом годовая инфляция продуктов питания безалкогольных напитков составила 0,8%, месячная инфляция - 2,8%. Потребление алкогольных напитков и табачных изделий, соответственно, 10,2% и 0,4%. Потребительские цены на одежду и обувь в ноябре этого года снизились на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, и выросли на 1,9%, по сравнению с октябрем 2020 года.

12-месячная инфляция цен на жилищные услуги, воду, электричество, газ и на другие виды топлива составила 0,4%, месячная инфляция - 0,3%, а в группе предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары по ежедневному уходу за домом - соответственно 2,3% и 0,5%.

В сфере здравоохранения цены за год выросли на 2,8%, за месяц на 0,5%, в транспортном секторе - на 2,0% и 0,6%, в сфере связи - на 0,1%, цены снизились на 0,1%. и в течение одного месяца ситуация не меняется.

В ноябре этого года по сравнению с тем же месяцем 2019 года цены на услуги досуга и области культуры снизились на 0,2%, а по сравнению с октябрем этого года на 1,1% соответственно, в сфере образования цены выросли на 2,0% . В сфере услуг ресторанов и отелей изменений не произошло. Цены на прочие различные товары и услуги за месяц выросли на 3,9% за год и на 0,1%.