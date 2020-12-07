Время в Ереване: 11:07:36,   7 Декабрь

СМИ: в Афганистане пятеро военных погибли при нападении талибов на КПП

СМИ: в Афганистане пятеро военных погибли при нападении талибов на КПП

По меньшей мере пятеро военнослужащих афганской армии погибли в ночь на понедельник в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на контрольно-пропускной пункт (КПП) в провинции Кундуз на севере страны. Об этом в понедельник со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, еще четверо военных получили ранения. Других подробностей пока не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации