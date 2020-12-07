СМИ: в Афганистане пятеро военных погибли при нападении талибов на КПП

По меньшей мере пятеро военнослужащих афганской армии погибли в ночь на понедельник в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на контрольно-пропускной пункт (КПП) в провинции Кундуз на севере страны. Об этом в понедельник со ссылкой на представителя местных властей сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, еще четверо военных получили ранения. Других подробностей пока не приводится,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.