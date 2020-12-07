Заживающие раны: после разрушительного Спитакского землетрясения прошло 32 года

В Армении 32 года назад произошла страшная катастрофа, которая стала серьезным вызовом для всей страны. 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 22,7 секунды по местному времени на севере Армении произошло разрушительное землетрясение силой в 10 баллов в эпицентре.

Причиненный ущерб

Спитакское землетрясение относится к так называемым землетрясениям полного цикла: предварительные толчки, основной толчок, афтершоки. Землетрясение охватило около 40% территории Армении. Пострадали 21 город, районы, 342 села. Полностью был разрушен город Спитак, частично разрушены города Ленинакан, Кировакан, Степанаван, более сотни сел и поселков Спитакской, Ахурянской, Гугаркской, Арагацской, Калининской, Степанаванской областей.

514 000 человек остались без крова. Около 20 000 людей получили ранения разной степени, число жертв - 25 000. Жертв было много, особенно в Гюмри - около 15 000 - 17 000, в Спитаке - 4 000 человек.

В результате разрушительного землетрясения было разрушено 17% всего жилищного фонда Республики Армения, прекратили работу более 100 промышленных предприятий, серьезно пострадали памятники архитектуры, истории и искусства.

Рядом с Арменией встал весь мир

С первых же минут землетрясения самоотверженно стали работать местные жители, но не хватало необходимого спасательного оборудования.

Из Москвы в Армению прибыла специальная комиссия во главе с председателем Совета министров СССР Николаем Рыжковым. Всестороннюю помощь Армении оказали более 113 стран и 7 международных организаций. В Армению были доставлены медикаменты, медицинское оборудование, строительное оборудование, палатки, продукты питания и другие необходимые предметы.

В 1989 году в зоне бедствия работало более 40 000 специалистов и военнослужащих из разных регионов Советского Союза. Различные государства продолжали оказывать помощь Армении и в последующие годы.

Диаспора была с Арменией с первых часов землетрясения

Наши соотечественники предлагали свою помощь и индивидуально и в рамках множества инициатив. Были созданы фонды “СОС-Армения”, “Азнавур Армении” и десятки других . Многие специалисты из диаспоры устремились в Армению. Приехали врачи, психологи, строители, архитекторы, они участвовали в спасательных и в реабилитационных работах.