Спустя 32 года после землетрясения в Гюмри все еще есть домики

По данным последнего подсчета, в Ширакской области все еще есть 3 547 временных мест проживания, из них 2 858 - в Гюмри. Чтобы освободить Гюмри от домиков, в 2018 году на выездном заседании правительства было принято решение сформировать специальную комиссию. “Комиссия все еще работает. Работы проводятся не только в Шираке, но и в Лори и в Арагацотне. Проблемы семей, живущих в домиках, решаются по-разному”, - рассказал Арменпресс начальник управления градостроительства Ширакской администрации Альберт Маргарян. “Домики будут демонтированы и удалены с территории по разным принципам. Речь идет не об обеспечении жильца домика квартирой, а об освобождении территории города или поселка от времянок”, - сказал Альберт Маргарян. Есть очень сложные проблемы, потому что причины, по которым семьи лишились своих квартир, разные, некоторые из них из-за землетрясения. Одна часть большой семьи могла переехать в новую квартиру, другая могла остаться в домике, некоторые получили компенсацию, но продали квартиру и остались в домике, есть также и те, которые в результате внутренней миграции купили домик в Гюмри и живут здесь.

Сегодня правительство не может сразу взять на себя этот большой груз и обеспечить жильем все семьи, проживающие в домиках, поэтому они инвентаризируются, какие категории домиков должны быть компенсированы и как это должно быть осуществлено. Это будет определено на завершающем этапе работы комиссии, будет принято соответствующее постановление правительства, также будет и график.

Несмотря на наличие домиков, на данный момент нет семьи, признанной бенефициаром стихийного бедствия, перед которым государство имело бы обязательства. “Нет семей, которые остались без крова в результате землетрясения, потеряли квартиру, были признаны бенефициаром, и их проблема не была бы решена, но есть семьи, которые по каким-то причинам не были признаны бенефициарами программ”, - сказал Альберт Маргарян.

В Армении 32 года назад произошла страшная катастрофа, которая стала серьезным вызовом для всей страны. 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту 22,7 секунды по местному времени на севере Армении произошло разрушительное землетрясение силой в 10 баллов в эпицентре. За считанные секунды землетрясение привело к разрушению тысяч строений и гибели десятков тысяч людей.

Арменуи Мхоян