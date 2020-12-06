МИД РФ представило детали предстоящих переговоров с главой МИД РА Ара Айвазяном

Министерство иностранных дел России на своем сайте представило детали переговоров с главой МИД РА Ара Айвазяном, который посетит Москву с рабочим визитом 7 декабря

Как передает Арменпресс, в ходе переговоров в МИД России планируется обсудить весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в ООН, ОБСЕ, Совете Европы, ОЧЭС, других международных форумах. Состоится предметный обмен мнениями по международной и региональной тематике. Будет рассмотрен ход реализации Плана консультаций между МИД России и МИД Армении на 2020-2021 гг.

«Одной из ключевых тем встречи станет рассмотрение практических аспектов реализации Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября с.г. Процесс оказания гуманитарного содействия, восстановления инфраструктуры, разблокирования транспортных коридоров в регионе будет обсуждаться в том числе в контексте договоренностей, достигнутых по итогам визита российской межведомственной делегации в Ереван и Баку 21 ноября с.г. Стороны затронут вопросы, связанные с созданием в соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина от 13 ноября с.г. Межведомственного центра гуманитарного реагирования, в работу которого вовлечены несколько десятков российских федеральных министерств, ведомств и агентств.

Визит станет логическим продолжением насыщенного российско-армянского политического диалога, ориентированного на дальнейшее развитие тесного сотрудничества наших стран в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других областях, в том числе с учетом новых реалий, возникших в регионе после окончания военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Между Москвой и Ереваном налажена эффективная внешнеполитическая координация по основным вопросам глобальной и региональной повестки дня, в рамках универсальных и специализированных международных организаций – ООН, ОБСЕ, ЧЭС, других многосторонних форумов.

Отношения двух стран основываются на принципах, сформулированных в Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. и Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Республикой Армения, ориентированном в XXI век, от 26 сентября 2000 г. Между сторонами подписано около 200 договоров. Практическая реализация этих документов позволила придать двустороннему взаимодействию качественно новый характер, сделать его сбалансированным и ориентированным на перспективу.

Позитивную динамику развитию российско-армянского союзнического взаимодействия задает интенсивный диалог на высшем уровне.

В 2019 г. Президент Российской Федерации В.В.Путин и Премьер-министр Республики Армения Н.В.Пашинян встречались шесть раз (в Нур-Султане 29 мая, Санкт-Петербурге 6 июня и 20 декабря, Ереване 1 октября, Ашхабаде 11 октября и Бишкеке 28 ноября). С учетом пандемии COVID-19 в 2020 г. интенсивный политический диалог лидеров двух стран продолжился в формате видеоконференций (ВКС) и в виде телефонных бесед.

В 2020 г. состоялись три встречи Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина с Премьер-министром Республики Армения Н.В.Пашиняном (31 января в Алма-Ате, 17 июля в Минске и 9 октября в Ереване «на полях» заседаний Евразийского межправительственного совета); в формате ВКС 10, 23 апреля и 4 декабря.

Министры иностранных дел России и Армении в 2020 г. встречались в Женеве 25 февраля, в Москве 9 и 12 октября. 21 ноября 2020 г. в Ереване прошла встреча С.В.Лаврова с А.Г.Айвазяном. В текущем году между главами МИД состоялось 18 телефонных разговоров.

Поддерживаются активные межведомственные контакты, что позволяет на обоюдовыгодной основе решать актуальные вопросы сотрудничества. Осуществляется межпарламентское сотрудничество. Налажена деятельность совместных органов двустороннего взаимодействия.

Россия – ведущий внешнеэкономический партнер Армении с долей во внешней торговле свыше 26%. В условиях коронавируса и общего спада мировой экономики России и Армении удалось избежать серьезного падения объемов торгового обмена. В январе-сентябре 2020 г. объем двустороннего товарооборота превысил 1,5 млрд долл. США, сократившись относительно аналогичного периода 2019 г. лишь на 1,4 %.

Динамично развиваются отношения по линии регионов, в которые вовлечены около 70 субъектов Российской Федерации и почти все марзы (регионы) Армении.

Москва и Ереван конструктивно сотрудничают в форматах ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Участие Еревана в ЕАЭС положительно сказывается на динамике развития двусторонних российско-армянских отношений, приносит весомые дивиденды экономике республики, льготы и преференции в торговле на евразийском рынке. За 2019 г. объем взаимной торговли Армении с государствами ЕАЭС, по данным ЕЭК, вырос на 14%, а ВВП республики увеличился на 8%, составив 13,4 млрд долл. США. В 2019 г. Армения заняла первое место в ЕАЭС по темпам роста промышленного производства (8,4%).

Благодаря членству в ЕАЭС Армения получила возможность приобретения сырья и ресурсов без оплаты экспортных пошлин и тарифов, взаимное признание документов, выдаваемых государственными органами стран ЕАЭС. Снижение стоимости сырья привело к уменьшению себестоимости производимой продукции и росту конкурентоспособности. Введение Единого таможенного тарифа ЕАЭС вызвало рост доходов бюджета от взимания таможенных пошлин. Несомненным плюсом ЕАЭС является и возможность введения общесоюзных технических стандартов, на разработку которых не надо тратить собственных средств, а также доступ к рынку госзакупок государств-членов Союза, прежде всего России.

Ереван – активный участник ОДКБ, поддерживает ее дальнейшее укрепление, выступает за расширение военно-политического и военно-технического взаимодействия между государствами-членами Организации.

Армения активно участвует в работе СНГ, включая органы отраслевого сотрудничества и экспертные группы, присоединяется практически ко всем документам, принимаемым на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел СНГ. В 2018 г. армянский город Горис достойно нес звание культурной столицы Содружества.

Повышению безопасности республики и стабильности в Закавказье способствует российско-армянское взаимодействие в военной и военно-технической области. Армянские вооруженные силы участвуют в несении боевого дежурства в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. На территории республики дислоцируется 102-я российская военная база. Действует межгосударственное соглашение об Объединенной группировке войск (сил) ВС Армении и ВС России.

С февраля 2019 г. Россия и Армения проводят совместную гуманитарную операцию в Сирии. Снабжение армянского контингента организовано на безвозмездной основе за счет средств Минобороны России.

В условиях пандемии налажено плотное взаимодействие России и Армении в области противодействия COVID-19 и минимизации его негативных последствий»,- отмечается в сообщении.