«Ростов» уступил «Уфе». Байрамян участвовал в игре

В 17-м туре чемпионата России по футболу одноименная команда из Ростова дома встретилась с «Уфой».

Как передает Арменпресс, в этой игре Премьер-лиги был забит только один мяч. «Уфа» выиграла с минимальным счетом благодаря голу Комена Адрича.

Хорен Байрамян из сборной Армении по футболу был в стартовом составе «Ростова», но был заменен на 63-й минуте, а до этого ему была показана желтая карточка.

После этого тура «Ростов» занимает 4-е место в турнирной таблице, а «Уфа» - 14-е.