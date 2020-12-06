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Международная федерация футбольной истории и статистики представила лучших спортсменов  года

Международная федерация футбольной истории и статистики представила лучших спортсменов  года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) объявила имена лучших игроков прошедшего года.

Как  передает Арменпресс, по данным федерации, в состав символической команды  входят: вратарь Мануэль Нойер, защитники: Трент Александер-Арнольд, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Альфонсо Девис, полузащитники: Джошуа Кимих, Тьяго Алькантара, Кевин Брюйне, форварды Криштиану Роналду, Роберт Левандовски, Лионель Месси.

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер - лучший в 2020 году.

Лучший плеймейкер года - Кевин де Брюйне, тренер сборной - Дидье Дешам, тренер клуба - Ханс Дитер Флик, а судья - Даниэле Орсато.


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