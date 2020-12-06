«Арарат-Армения» обыграла «Пюник» с минимальным счетом

В 15-м туре чемпионата Армении по футболу соревновались команды «Пюник» и «Арарат-Армения».

Как передает Арменпресс, чемпион Армении двух предыдущих лет "Арарат-Армения" выиграл с минимальным счетом. Лима забил для своей команды пенальти и стал автором победного гола.

После этой победы «Арарат-Армения» с 18 очками лидирует в турнирной таблице, хотя такое же количество очков у «Алашкерта». Но «Арарат-Армения» сыграла на один матч меньше. "Пюник" - предпоследний в турнирной таблице.