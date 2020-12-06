«Урарту» с явным преимуществом  обыграл «Киликию». Баскетбольная лига

Победа в матче «Урарту»-«Киликия» в рамках регулярного первенства A-League чемпионата Армении по баскетболу сопутствовала хозяевам и завершилась со счетом 126-93.

Как передает Арменпресс, «Урарту» выиграл во всех четвертях.

Самым результативным игроком из «Киликии» стал Уильям Дженкинс - с 44 очками. Также он 13 раз контролировал отскок мяча от кольца и сделал 3 результативные передачи.

После этой победы «Урарту» находится на третьем месте с 27 очками, а «Киликия» — на 7-м месте с 20 очками.