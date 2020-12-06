МЧС России увеличивает группировку в Нагорном Карабахе

МЧС России продолжает вводить дополнительную группировку сил и средств в Нагорный Карабах для выполнения задач гуманитарной миссии.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт МЧС РФ, 6 декабря из Москвы вылетел спецборт ИЛ-76 МЧС России со спасателями. Сводная группировка сформирована из кинологов, пиротехников и горноспасателей центра Лидер, связистов Рузского ЦОПУ, специалистов Ногинского спасательного центра, а также психологов. Весь убывающий личный состав прошел тестирование на отсутствие Cоvid-19.

Также для осуществления деятельности специалистов МЧС России в Нагорном Карабахе самолетом будут доставлены 3 пассажирских автобуса, необходимая техника и оборудование.

Группировка ведомства продолжает оказывать гуманитарную помощь населению. Вчера сотрудники принимали участие в доставке мебели на склады Степанакерта для дальнейшего распределения жителям пострадавших населенных пунктов. Перевезены шкафы, кровати, стулья и столы.

Кроме того, около 300 детей приняли участие в уроках безопасности, организованных специалистами МЧС России в школах Степанакерта. Ученики получают знания и навыки оказания первой помощи, отрабатывают прием Хеймлиха, а также учатся проводить сердечно-легочную реанимацию.