Министр ИД Армении поедет в Москву с рабочим визитом
Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 6-7 декабря посетит Москву с рабочим визитом. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Армении.
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