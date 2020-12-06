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Министр ИД Армении поедет в  Москву с рабочим  визитом

Министр ИД Армении поедет в  Москву с рабочим  визитом

Министр иностранных дел  Армении  Ара Айвазян 6-7 декабря посетит Москву с рабочим  визитом. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел  Армении.

 

 


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