МЧС РА представило погодные изменения на дорогах

Дороги на территории РА в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, непроходимы.

На перевале Варденяц, на дорогах в Гегаркуникской области, в городе Артик Ширакской области, селах Джаджур и Кети местами гололед.

Снег идет в Сюникской (кроме Мегри), Тавушской (кроме Иджевана) областях, Степанаване, Ташире, Ванадзоре - Лорийской области, в городах Мартуни, Чамбарак Гегаркуникской области, на поворотах Дилижана.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.