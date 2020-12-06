В Армении ожидаются снег и туман, температура воздуха существенно не изменится

Во второй половине дня 6 декабря и 7-10 декабря в большинстве регионов Армении ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — в виде снега. 11 декабря осадков не ожидается. В отдельных районах ночью и утром ожидается туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 6 декабря, 7, 8 - вечером, 9-10 ожидаются легкие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. Ночью 8 декабря и 11 декабря осадков не ожидается. Ночью и в утренние часы ожидается туман.