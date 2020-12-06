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В Армении ожидаются снег и туман, температура воздуха существенно не изменится

В Армении ожидаются снег и туман, температура воздуха существенно не изменится

Во второй половине дня 6 декабря и 7-10 декабря  в большинстве регионов Армении ожидаются осадки, в горных и предгорных районах — в виде снега. 11 декабря осадков не ожидается. В отдельных районах ночью и утром  ожидается туман.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в Ереване днем 6 декабря,   7, 8 - вечером,   9-10 ожидаются легкие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. Ночью 8 декабря  и 11 декабря осадков   не ожидается. Ночью и в  утренние часы ожидается туман.


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