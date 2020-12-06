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Социалистическая партия Франции отправит делегацию в Нагорный Карабах

Социалистическая партия Франции отправит делегацию в Нагорный Карабах

Делегация Социалистической партии Франции (Parti Socialiste, PS) во главе с первым секретарем Оливье Форе посетит Нагорный Карабах 6-9 декабря, чтобы «разделить боль, причиненную этим конфликтом»  и «проанализировать его решения» как передает Арменпресс со ссылкой на Всеобщий армянский благотворительный союз, говориться в говорится в  заявлении Французской социалистической партии в пятницу.   

«В знак нашей солидарности с армянским народом, а также в дополнение к декларации Национального офиса от 17 ноября, Социалистическая партия 6-9 декабря направит делегацию в спорный регион Нагорного Карабаха», - говорится в заявлении.

Согласно Социалистической партии, «цель этого присутствия - не только разделить боль, причиненную этим конфликтом, но и проанализировать многосторонние решения, необходимые для долгосрочного мира в регионе».

В программе этой поездки - встречи с властями Арцаха, Армении  - такими,  как президент Республики Армения, президент Арцаха, спикер парламента, Министерство иностранных дел и Омбудсмен. Делегация также встретится с перемещенными семьями в Армении и Арцахе.

17 ноября Политбюро Социалистической партии призвало сопредседателей Минской группы (Франция, США и Россия) обратиться в Совет Безопасности ООН с  целью формирования международной комиссии по расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, которые могли быть совершены  «азербайджанскими  боевиками».

В состав делегации войдут первый секретарь Социалистической партии Оливье Форе, национальный секретарь по международным делам, член парламента Изабель Сантиго, сенаторы Мари-Арлетт Карлотти  и Жильбер-Люк Девина», - говорится в заявлении.

 

 

 

 

 


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