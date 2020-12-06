Время в Ереване: 11:07:36,   6 Декабрь

ДТП в  Капане: 4 пострадавших  

ДТП в  Капане: 4 пострадавших  

5-го декабря   в 22։59 часов  в  Сюникское управление  Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что  близ Капанского аэропорта произошло ДТП,  необходима  помощь спасателей.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили BMW  (водитель Артак Т., 1987 г/р) и  Lada Priora (водитель Сасун Г., 1990 г/р).

Спасатели с помощью спецтехники вытащили из BMW  водителя и пассажира Гранта Г., из Lada Priora — водителя и пассажира Владимира А. Последних госпитализировали в  Капанский МЦ, где  медики оценили их состояние  как  тяжелое.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации