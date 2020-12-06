ДТП в  Капане: 4 пострадавших  

5-го декабря в 22։59 часов в Сюникское управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что близ Капанского аэропорта произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили BMW (водитель Артак Т., 1987 г/р) и Lada Priora (водитель Сасун Г., 1990 г/р).

Спасатели с помощью спецтехники вытащили из BMW водителя и пассажира Гранта Г., из Lada Priora — водителя и пассажира Владимира А. Последних госпитализировали в Капанский МЦ, где медики оценили их состояние как тяжелое.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.