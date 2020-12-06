На некоторых автодорогах Армении гололед, идет снег

Автодороги на территории Армении в основном проходимы.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, труднопроходимы.

Перевал Варденяц, дороги Гегаркуникской области, города Артик (Ширакская область) и сел Джаджур, Кети местами покрыты льдом.

В Ереване, Сюникской области (кроме города Мегри), Степанаване, Ташире Лорийской области, Севане Гегаркуникской области, Дилижане, Ноемберяне, Берде Тавушской области, на поворотах Дилижана идет снег.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспорта.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.