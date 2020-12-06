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На некоторых автодорогах Армении гололед, идет снег


Автодороги на территории Армении в основном проходимы.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, дороги, ведущие к крепости Амберд и озеру Кари лич Арагацотнской области, труднопроходимы.

Перевал  Варденяц,  дороги Гегаркуникской области, города Артик (Ширакская область) и сел  Джаджур, Кети местами покрыты льдом.

В Ереване, Сюникской области (кроме города Мегри), Степанаване, Ташире Лорийской области, Севане Гегаркуникской области, Дилижане, Ноемберяне, Берде Тавушской области, на поворотах  Дилижана идет снег. 

Согласно данным,  полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов  транспорта.

Согласно информации, полученной из МИД Республики Армения, решение о запрете въезда иностранных граждан в Грузию остается в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Водителям рекомендуется  ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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