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COVID-19: в Армении Зарегистрировано 978 новых случаев, 730 человек выздоровели

COVID-19: в Армении Зарегистрировано 978 новых случаев, 730 человек выздоровели

По состоянию на 11:00 часов  6 декабря, в Армении подтверждено 141.937 случаев заболевания коронавирусом:  116.796 человек выздоровели, 2.326 умерли.   22.227 пациентов проходят лечение от COVID-19. Всего проведено 528.876 тестов.

Как  сообщили Арменпресс  в Минздраве РА, 5 декабря было проведено 2.728 тестов:   подтверждено 978 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 730 выздоровления и 17 случаев смерти. Зарегистрировано два случая смерти, когда у  пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 588.

 

 


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