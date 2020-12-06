COVID-19: в Армении Зарегистрировано 978 новых случаев, 730 человек выздоровели

По состоянию на 11:00 часов 6 декабря, в Армении подтверждено 141.937 случаев заболевания коронавирусом: 116.796 человек выздоровели, 2.326 умерли. 22.227 пациентов проходят лечение от COVID-19. Всего проведено 528.876 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Минздраве РА, 5 декабря было проведено 2.728 тестов: подтверждено 978 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 730 выздоровления и 17 случаев смерти. Зарегистрировано два случая смерти, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но смерть наступила от другого заболевания. Всего таких случаев 588.