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Какие футбольные матчи предстоят сегодня

Какие футбольные матчи предстоят сегодня

В ряде чемпионатов стран Европы по футболу состоятся матчи очередных  туров. 

Как  передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Армении, Италии, Германии, России, Англии и Испании.

 

Армения. Премьер Лига

«Пюник» - «Арарат-Армения» - 14:30

 

Италия. Серия А

«Верона» - «Кальяри» - 15:30

«Рома» - «Сассуоло» - 18:00

«Парма» - «Беневенто» - 18:00

«Удинезе» - «Аталанта» - 18:00

«Кротоне» - «Наполи» - 21:00

«Сампдория» - «Милан» - 23:45

 

Германия. Бундеслига

«Вердер» - «Штутгарт» - 18:30

«Шальке» - «Байер» - 21:00

 

Англия. Премьер Лига

«Вест Бромвич» - «Кристал Пэлас» - 16:00

Шеффилд Юнайтед - Лестер Сити - 18:15

«Тоттенхэм» - «Арсенал» - 20:30

Ливерпуль - Вулверхэмптон - 23:15

 

Испания. Ла Лига

«Гранада» - «Уэска» - 17:00

«Осасуна» - «Бетис» - 19:15

«Вильярреал» - «Эльче» - 21:30

 

Россия. Премьер Лига

«Ростов» - «Уфа» - 15:00

«Динамо» - «Арсенал» - 17:30

ЦСКА - «Химки» - 20:00

 

 


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