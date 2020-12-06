Какие футбольные матчи предстоят сегодня
В ряде чемпионатов стран Европы по футболу состоятся матчи очередных туров.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Армении, Италии, Германии, России, Англии и Испании.
Армения. Премьер Лига
«Пюник» - «Арарат-Армения» - 14:30
Италия. Серия А
«Верона» - «Кальяри» - 15:30
«Рома» - «Сассуоло» - 18:00
«Парма» - «Беневенто» - 18:00
«Удинезе» - «Аталанта» - 18:00
«Кротоне» - «Наполи» - 21:00
«Сампдория» - «Милан» - 23:45
Германия. Бундеслига
«Вердер» - «Штутгарт» - 18:30
«Шальке» - «Байер» - 21:00
Англия. Премьер Лига
«Вест Бромвич» - «Кристал Пэлас» - 16:00
Шеффилд Юнайтед - Лестер Сити - 18:15
«Тоттенхэм» - «Арсенал» - 20:30
Ливерпуль - Вулверхэмптон - 23:15
Испания. Ла Лига
«Гранада» - «Уэска» - 17:00
«Осасуна» - «Бетис» - 19:15
«Вильярреал» - «Эльче» - 21:30
Россия. Премьер Лига
«Ростов» - «Уфа» - 15:00
«Динамо» - «Арсенал» - 17:30
ЦСКА - «Химки» - 20:00
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