Оппозиция Армении объявила предпочтительную дату отставки премьер-министра

Движение «Спасение Отечества» дало премьер-министру Николу Пашиняну конечный срок, чтобы уйти в отставку — 12.00 часов 8 декабря.

Как передает Арменпресс, об этом заявил представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян во время митинга у дачи правительства.

«Мы даем время — до 12 часов вторника, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей политической командой и советниками, принял решение и ушел», - сказал Сагателян.

Ишхан Сагателян отметил, что если Пашинян к тому времени не уедет, по всей Армении начнутся акции неповиновения.