Оппозиция Армении объявила предпочтительную дату отставки премьер-министра
17:58, 5 Декабрь, 2020
Движение «Спасение Отечества» дало премьер-министру Николу Пашиняну конечный срок, чтобы уйти в отставку — 12.00 часов 8 декабря.
Как передает Арменпресс, об этом заявил представитель Верховного органа АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян во время митинга у дачи правительства.
«Мы даем время — до 12 часов вторника, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей политической командой и советниками, принял решение и ушел», - сказал Сагателян.
Ишхан Сагателян отметил, что если Пашинян к тому времени не уедет, по всей Армении начнутся акции неповиновения.
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