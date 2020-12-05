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Оппозиция Армении объявила предпочтительную дату отставки премьер-министра

Оппозиция Армении объявила предпочтительную дату отставки премьер-министра

Движение «Спасение Отечества» дало премьер-министру Николу Пашиняну конечный  срок, чтобы уйти в отставку — 12.00 часов  8 декабря. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил представитель Верховного органа  АРФ Дашнакцутюн Ишхан Сагателян во время митинга у дачи правительства.

«Мы даем время — до 12 часов вторника, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей политической командой и советниками, принял решение и ушел», - сказал Сагателян.

Ишхан Сагателян отметил, что если Пашинян к тому времени не уедет, по всей Армении начнутся акции неповиновения.


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