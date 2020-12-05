Участники митинга «Движение за спасение Отечества» шествуют к правительственным дачам.

Как передает Арменпресс, об этом заявил член Армянской революционной федерации АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян по окончании митинга на площади Свободы в Ереване.

«Наш всенародный митинг начинает шествие по маршруту проспект Баграмяна - улица Прошяна - дачи правительства, где Николу Пашиняну будут предъявлены четкие условия и крайний срок его ухода. Я еще раз прошу всех вас быть осторожными с любыми провокациями, в случае провокации сообщить в полицию, а также призвать всех наших соотечественников присоединиться к нам во время маршрута», - сказал Манукян.

С 11 ноября в Армении 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Совет спасения Отечества» выдвинул бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на пост премьер-министра. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны и председателя Общественного совета Армении.