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Шествие участников митинга "Движения за спасение Отечества" к дачам правительства

Шествие участников митинга "Движения за спасение Отечества" к дачам правительства

Участники митинга «Движение за спасение Отечества» шествуют к правительственным дачам. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявил член Армянской революционной федерации АРФ Дашнакцутюн Гегам Манукян по окончании митинга на площади Свободы в Ереване.

«Наш всенародный митинг начинает  шествие по  маршруту  проспект  Баграмяна - улица Прошяна - дачи правительства, где Николу Пашиняну  будут предъявлены  четкие условия и  крайний срок  его ухода.  Я еще раз прошу всех вас быть осторожными с любыми провокациями, в случае провокации сообщить в полицию, а также призвать всех наших соотечественников присоединиться к нам во время маршрута», - сказал Манукян.

С 11 ноября в Армении 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Совет спасения Отечества» выдвинул бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на пост премьер-министра. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны   и председателя Общественного совета Армении.


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