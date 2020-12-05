Вазген Манукян представил необходимые шаги для урегулирования ситуации в Армении и Арцахе

Вазген Манукян, единый кандидат на пост премьер-министра от «Совета спасения Отечества», представил дорожную карту необходимых шагов по урегулированию ситуации в Армении и Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, Манукян затронул этот вопрос во время митинга 5 декабря на площади Свободы в Ереване.

«Задачи, которые были поставлены в 1988 году, подняты заново, и все эти проблемы необходимо решать. Наше движение – это путь и способ, позволяющие изменить ситуацию в Армении цивилизованным путем. Будет сформировано временное правительство. Какие должны быть задачи у этого правительства? Все они должны решаться параллельно, вместе», - сказал Манукян.

Вазген Манукян отметил, что первый вопрос связан с трехсторонним заявлением, подписанным лидерами России, Армении и Азербайджана.

«Мы никогда не смиримся с этим документом, но мы и не можем отказаться от него. Это означало бы, что будет война с Азербайджаном и Турцией, бунт против российских миротворцев. Это соглашение включает ряд упущений, и новое правительство должно суметь повернуть любую неопределенность в пользу Армении – но путем переговоров. Нам нужно заново перестроить нашу армию, восстановить боеспособность, превратить ее в современную армию. Вопросом безопасности являются и наши особые отношения с Россией. Необходимо восстановить наши союзнические отношения. Мы должны снова войти в переговорный процесс, это очень важно для нас», - сказал Вазген Манукян.

Кандидат на пост премьер-министра движения добавил, что важнейшим вопросом является помощь пропавшим без вести, военнослужащим, пленным, раненым военнослужащим, а также семьям погибших военнослужащих и тех, кто был перемещен из Арцаха в Армению.

«Оздоровление атмосферы в Армении - важный вопрос. В Армении действуют внешние влиятельные силы, которые сознательно раскалывают наш народ. Нам нужно очистить это поле - чем больше проблем мы ставим перед собой, тем более сплоченными мы будем. Каждая победа начинается с предыдущего поражения. Мы должны в короткие сроки встать на ноги и двигаться вперед», - сказал Вазген Манукян.

С 11 ноября в Армении 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Совет спасения Отечества» выдвинул бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на пост премьер-министра. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны и председателя Общественного совета Армении