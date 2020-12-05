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Главы общин Сюникской области присоединились к требованию отставки премьер- министра

Главы общин Сюникской области присоединились к требованию отставки премьер- министра

Руководители общин Сюникской области и члены Советов старейшин призвали к отставке премьер-министра и правительства. 

Как  передает Арменпресс,  заявление размещено на страницах администраций   в Facebook. 

В заявлении лидеров общин и членов Советов старейшин  говорится, что на данный момент наша сверхзадача - защитить Сюник и обеспечить безопасность населения. 

«В сложившейся ситуации мы все больше убеждаемся в невозможности нейтрализовать грозящую нам катастрофу с помощью этого правительства, поэтому мы требуем отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства.  Это не вопрос политических спекуляций, а вопрос спасения Родины и обеспечения безопасности жителей Сюника», - говорится в заявлении. 

К требованию присоединились глава общины Капана Геворг Парсян и члены Совета старейшин, глава общины Гориса Аруш Арушанян и члены Совета старейшин, глава общины Каджарана Манвел Парамазян и члены Совета старейшин, глава общины Сисиана Артур Саркисян и члены Совета старейшин,  глава общины  Мегри Мхитар Закарян и члены Совета старейшин, глава общины  Тег Нерсес Шадунц, глава общины  Татев   Мурад Симонян и члены Совета старейшин.


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