Главы общин Сюникской области присоединились к требованию отставки премьер- министра

Руководители общин Сюникской области и члены Советов старейшин призвали к отставке премьер-министра и правительства.

Как передает Арменпресс, заявление размещено на страницах администраций в Facebook.

В заявлении лидеров общин и членов Советов старейшин говорится, что на данный момент наша сверхзадача - защитить Сюник и обеспечить безопасность населения.

«В сложившейся ситуации мы все больше убеждаемся в невозможности нейтрализовать грозящую нам катастрофу с помощью этого правительства, поэтому мы требуем отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства. Это не вопрос политических спекуляций, а вопрос спасения Родины и обеспечения безопасности жителей Сюника», - говорится в заявлении.

К требованию присоединились глава общины Капана Геворг Парсян и члены Совета старейшин, глава общины Гориса Аруш Арушанян и члены Совета старейшин, глава общины Каджарана Манвел Парамазян и члены Совета старейшин, глава общины Сисиана Артур Саркисян и члены Совета старейшин, глава общины Мегри Мхитар Закарян и члены Совета старейшин, глава общины Тег Нерсес Шадунц, глава общины Татев Мурад Симонян и члены Совета старейшин.