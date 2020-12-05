Время в Ереване: 11:07:36,   5 Декабрь

На площади Свободы стартовал митинг инициативы «Движение за спасение Отечества»

На площади Свободы стартовал митинг инициативы «Движение за спасение Отечества»

На площади Свободы в Ереване стартовал митинг инициативы «Движение за спасение отечества». 

Как  передает Арменпресс,  движение инициировано оппозиционными парламентскими и внепарламентскими партиями, которые требуют отставки премьер-министра  Армении.

Ожидается, что в ходе митинга кандидат в премьер-министры Вазген Манукян представит последовательность шагов, которые он предпримет в сложившейся ситуации. 

С 11 ноября в Армении 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Совет спасения Отечества» выдвинул бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на пост премьер-министра. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны   и председателя Общественного совета Армении.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации