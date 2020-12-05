На площади Свободы стартовал митинг инициативы «Движение за спасение Отечества»

На площади Свободы в Ереване стартовал митинг инициативы «Движение за спасение отечества».

Как передает Арменпресс, движение инициировано оппозиционными парламентскими и внепарламентскими партиями, которые требуют отставки премьер-министра Армении.

Ожидается, что в ходе митинга кандидат в премьер-министры Вазген Манукян представит последовательность шагов, которые он предпримет в сложившейся ситуации.

С 11 ноября в Армении 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Совет спасения Отечества» выдвинул бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на пост премьер-министра. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны и председателя Общественного совета Армении.