Лавров и Байрамов обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили текущую ситуацию в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«5 декабря состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел России С.В.Лаврова и Министра иностранных дел Азербайджана Д.А.Байрамова.

Стороны обсудили ход выполнения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября с.г., включая взаимодействие сторон с российскими миротворцами, а также актуальные темы двустороннего сотрудничества и отдельные вопросы международной повестки дня», - говорится в сообщении.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали трехстороннее заявление, в котором призвали положить конец боевым действиям в Нагорном Карабахе и вокруг него.