Левон Тер-Петросян обеспокоен обострением внутриполитических процессов

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выразил обеспокоенность по поводу процессов во внутриполитической жизни Армении, которые с каждым днем все более накаляются и в случае определенного хода событий могут привести к гражданской войне.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян.

«Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян выражает глубокую обеспокоенность по поводу эскалации борьбы за власть, которая даже независимо от воли конфликтующих сторон может привести к гражданской войне - в результате случайного насилия или провокации. А это станет концом не только Арцаха, но и вообще армянской государственности. В то же время первый президент надеется, что Н. Пашинян и В. Манукян, полностью осознавая эту опасность, приложит все усилия, чтобы избежать такого развития событий», - написал Мусинян.

С 11 ноября в Армении 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Совет спасения Отечества» выдвинул бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на пост премьер-министра. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны и председателя Общественного совета Армении.