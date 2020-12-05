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Левон Тер-Петросян обеспокоен обострением внутриполитических процессов

Левон Тер-Петросян обеспокоен обострением внутриполитических процессов

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян выразил обеспокоенность по поводу процессов во внутриполитической жизни Армении, которые с каждым днем все более накаляются и  в случае   определенного хода  событий могут привести к гражданской войне. 

Как  передает Арменпресс,  об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь первого президента Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян. 

«Первый президент Республики Армения Левон Тер-Петросян выражает глубокую обеспокоенность по поводу эскалации борьбы за власть, которая даже независимо от  воли конфликтующих сторон может привести к гражданской войне - в результате случайного насилия или провокации. А это станет концом не только Арцаха, но и вообще армянской государственности. В то же время первый президент надеется, что Н. Пашинян и В.  Манукян, полностью  осознавая эту опасность, приложит все усилия, чтобы избежать такого развития событий», - написал Мусинян. 

С 11 ноября в Армении 16 парламентских и внепарламентских оппозиционных партий проводят различные акции, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. «Совет спасения Отечества» выдвинул бывшего премьер-министра Вазгена Манукяна в качестве единого кандидата на пост премьер-министра. Вазген Манукян ранее занимал должности премьер-министра, министра обороны   и председателя Общественного совета Армении.


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