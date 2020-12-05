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Гагик Царукян находится в Службе национальной безопасности

Гагик Царукян находится в Службе национальной безопасности

Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян  находится в Службе национальной безопасности. 

Как  передает Арменпресс,  перед тем, как войти в СНБ, Царукян сообщил журналистам, что был вызван по делу о  раздаче предвыборных взяток.

«Они вызвали меня по делу о  предвыборных взятках», - заявил журналистам Гагик Царукян. 

4 декабря Следственный департамент  СНБ  Армении направил  очередную повестку лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну с   вызовом его на допрос 5 декабря в 14:30. «По уголовному делу, которое расследует Следственный департамент  СНБ  Армении, вы вызываетесь на дополнительный допрос в качестве обвиняемого», - сказано в сообщении.


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