Лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян находится в Службе национальной безопасности.

Как передает Арменпресс, перед тем, как войти в СНБ, Царукян сообщил журналистам, что был вызван по делу о раздаче предвыборных взяток.

«Они вызвали меня по делу о предвыборных взятках», - заявил журналистам Гагик Царукян.

4 декабря Следственный департамент СНБ Армении направил очередную повестку лидеру партии «Процветающая Армения» Гагику Царукяну с вызовом его на допрос 5 декабря в 14:30. «По уголовному делу, которое расследует Следственный департамент СНБ Армении, вы вызываетесь на дополнительный допрос в качестве обвиняемого», - сказано в сообщении.