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Завершена реконструкция аэропорта «Сюник» — для эксплуатации самолетов вместимостью до 19 мест

Завершена реконструкция аэропорта «Сюник» — для эксплуатации самолетов вместимостью до 19 мест

Завершена реконструкция аэропорта «Сюник» в городе Капан Сюникской области. Здесь  планируется задействовать самолеты L-410 вместимостью до 19 мест. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Комитет гражданской авиации РА.

«В рамках программы развития малой авиации в Армении завершены реставрационные работы аэропорта «Сюник» в городе Капан Сюникской области Республики Армения. ООО «Аэропорт Сюник» при непосредственной поддержке Комитета гражданской авиации полностью отремонтировало искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы и построило новый пассажирский комплекс, новое ограждение по периметру было установлено в соответствии с международными стандартами», - сказали в комитете. 

В соответствии с международными требованиями и законодательством А, Комитет гражданской авиации провел процесс сертификации аэродрома аэропорта, в результате чего приказом председателя комитета от 18 ноября N 279-A аэродрому был выдан сертификат.

Планируется, что в аэропорту Сюник будут эксплуатироваться самолеты L-410 вместимостью до 19 мест. Следует отметить, что вновь разработанные схемы полета-посадки не предусматривают использование воздушного пространства Азербайджана», - сообщили  в комитете.


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