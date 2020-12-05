Завершена реконструкция аэропорта «Сюник» — для эксплуатации самолетов вместимостью до 19 мест

Завершена реконструкция аэропорта «Сюник» в городе Капан Сюникской области. Здесь планируется задействовать самолеты L-410 вместимостью до 19 мест.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Комитет гражданской авиации РА.

«В рамках программы развития малой авиации в Армении завершены реставрационные работы аэропорта «Сюник» в городе Капан Сюникской области Республики Армения. ООО «Аэропорт Сюник» при непосредственной поддержке Комитета гражданской авиации полностью отремонтировало искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы и построило новый пассажирский комплекс, новое ограждение по периметру было установлено в соответствии с международными стандартами», - сказали в комитете.

В соответствии с международными требованиями и законодательством А, Комитет гражданской авиации провел процесс сертификации аэродрома аэропорта, в результате чего приказом председателя комитета от 18 ноября N 279-A аэродрому был выдан сертификат.

Планируется, что в аэропорту Сюник будут эксплуатироваться самолеты L-410 вместимостью до 19 мест. Следует отметить, что вновь разработанные схемы полета-посадки не предусматривают использование воздушного пространства Азербайджана», - сообщили в комитете.