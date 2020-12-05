Попавшая в аварию 57-летняя женщина скончалась в больнице

28 ноября в 07.00 часов на перекрестке улицы Нансена и проспекта Гая в Ереване водитель автомобиля Toyota наехал на 57-летнюю гражданку, которая была доставлена в больницу с телесными повреждениями.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей Полиции РА.

Пострадавшая Карине Степанян скончалась в больнице в 01:00 часов 4 декабря.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование продолжается.