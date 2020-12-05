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На площади Возрождения в Степанакерте переданы в дар новые реанимобили

На площади Возрождения в Степанакерте переданы в дар новые реанимобили

На площади Возрождения Степанакерта передали в дар новый автомобиль. 

Об этом Арменпресс стало известно  со страницы    государственного министра Республики Арцах Григория Мартиросяна в Facebook.

На церемонии дарения присутствовал и госминистр.

5 реанимобилей стоимостью 200 тысяч долларов, оснащенных различным медицинским  оборудованием, переданы в  дар   нашими соотечественниками, проживающими в России - Николаем Саркисовым, Сергеем Саркисовым, Суреном Сафаряном и Гарегином Гевондяном.

 Государственный министр поблагодарил за такую поддержку, подчеркнув жизненно важное значение реанимобилей, оснащенных современным медицинским оборудованием, для транспортировки  пациентов в критическом состоянии.


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