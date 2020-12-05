На площади Возрождения в Степанакерте переданы в дар новые реанимобили

На площади Возрождения Степанакерта передали в дар новый автомобиль.

Об этом Арменпресс стало известно со страницы государственного министра Республики Арцах Григория Мартиросяна в Facebook.

На церемонии дарения присутствовал и госминистр.

5 реанимобилей стоимостью 200 тысяч долларов, оснащенных различным медицинским оборудованием, переданы в дар нашими соотечественниками, проживающими в России - Николаем Саркисовым, Сергеем Саркисовым, Суреном Сафаряном и Гарегином Гевондяном.

Государственный министр поблагодарил за такую поддержку, подчеркнув жизненно важное значение реанимобилей, оснащенных современным медицинским оборудованием, для транспортировки пациентов в критическом состоянии.