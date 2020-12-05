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Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры по Нагорному Карабаху

Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры по Нагорному Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры по Нагорному Карабаху под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. 

Как  передает Арменпресс,  об этом  говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте ООН. 

«Генеральный секретарь принимает к сведению совместное заявление представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря о ситуации в Нагорном Карабахе. Он приветствует продолжающееся соблюдение режима прекращения огня в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября и призывает всех, кого это касается, продолжать выполнять свои обязательства, особенно по части  положений, касающихся международного гуманитарного права и прав человека», - говорится в заявлении. 

Генеральный секретарь подчеркнул, что Организация Объединенных Наций готова откликнуться на гуманитарные потребности во всех регионах конфликта и  при необходимости - расширить текущую помощь, адресованную  Армении и Азербайджану. Он призвал все заинтересованные стороны в полной мере сотрудничать с органами Организации Объединенных Наций - для обеспечения их беспрепятственного доступа.

«Генеральный секретарь призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения стабильного  мирного урегулирования. Он призывает правительства и  народы Армении и Азербайджана встать на  путь диалога, чтобы способствовать региональному миру, стабильности и процветанию», - говорится в заявлении. 

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали трехстороннее заявление,  которым  положен конец боевым действиям в Нагорном Карабахе и вокруг него.


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