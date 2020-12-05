Генсек ООН призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры по Нагорному Карабаху

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Армению и Азербайджан возобновить переговоры по Нагорному Карабаху под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении, распространенном на официальном сайте ООН.

«Генеральный секретарь принимает к сведению совместное заявление представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 3 декабря о ситуации в Нагорном Карабахе. Он приветствует продолжающееся соблюдение режима прекращения огня в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 9 ноября и призывает всех, кого это касается, продолжать выполнять свои обязательства, особенно по части положений, касающихся международного гуманитарного права и прав человека», - говорится в заявлении.

Генеральный секретарь подчеркнул, что Организация Объединенных Наций готова откликнуться на гуманитарные потребности во всех регионах конфликта и при необходимости - расширить текущую помощь, адресованную Армении и Азербайджану. Он призвал все заинтересованные стороны в полной мере сотрудничать с органами Организации Объединенных Наций - для обеспечения их беспрепятственного доступа.

«Генеральный секретарь призывает Армению и Азербайджан возобновить переговоры под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения стабильного мирного урегулирования. Он призывает правительства и народы Армении и Азербайджана встать на путь диалога, чтобы способствовать региональному миру, стабильности и процветанию», - говорится в заявлении.

9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали трехстороннее заявление, которым положен конец боевым действиям в Нагорном Карабахе и вокруг него.