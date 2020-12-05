Глава административного района Ачапняк подал заявление об отставке

Глава ереванского административного района Ачапняк Тельман Тадевосян подал в отставку.

Как передает Арменпресс, Тадевосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Уважаемые жители Ачапняка, друзья, коллеги, одноклубники, я подал заявление об увольнении и просил мэра Марутяна не отказать. На данный момент я счел более целесообразным перейти в бизнес, так как у меня большой опыт в этой сфере, и в данный момент я считаю важным развивать бизнес в нашей стране», - написал Тадевосян.

Тельман Тадевосян поблагодарил мэра Еревана Айка Марутяна и администрацию мэрии за совместную работу.

Тельман Тадевосян был назначен главой административного района Ачапняк 18 февраля 2020 года.