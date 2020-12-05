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Глава административного района Ачапняк подал заявление об отставке

Глава административного района Ачапняк подал заявление об отставке

Глава ереванского административного района Ачапняк   Тельман Тадевосян подал в отставку. 

Как  передает Арменпресс,  Тадевосян написал об этом на своей странице в Facebook. 

«Уважаемые жители Ачапняка, друзья, коллеги, одноклубники, я подал заявление об увольнении и просил мэра Марутяна не отказать. На данный момент я счел  более целесообразным перейти в бизнес, так как у меня большой опыт в этой сфере, и в данный момент я считаю важным развивать бизнес в нашей стране», - написал Тадевосян.

Тельман Тадевосян поблагодарил мэра Еревана Айка Марутяна и администрацию мэрии за совместную работу. 

Тельман Тадевосян был назначен главой административного района Ачапняк  18 февраля 2020 года.


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