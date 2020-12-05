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В заявлении нет ни слова «Мегри», ни слова «коридор». Пашинян — о понятии «Мегринский коридор»

В заявлении нет ни слова «Мегри», ни слова «коридор». Пашинян — о понятии «Мегринский коридор»

Премьер-министр РА Никол Пашинян, комментируя понятие «Мегринский коридор», распространившееся  после трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября лидерами России, Армении и Азербайджана, отметил, что в этом заявлении нет слов «Мегри» и «коридор». 

«По поводу  заявления 9 ноября:  некоторые распространяют понятие  «Мегринский коридор». В объявлении нет ни слова «Мегри», ни слова «коридор». Слово «коридор» упоминается в связи с Лачином. Что касается Мегри, то здесь нет понятия «коридор», а есть другое - «разблокирование транспортной инфраструктуры». Если мы хотим смотреть в будущее, мы должны задуматься о возможности появления новых факторов в экономической жизни. Изменит  ли существенно что-либо  в нашей экономике восстановление железнодорожного сообщения Армения-Россия и Армения-Иран? Думаю - да. Если мы посмотрим на проблему в этом контексте, картина предстанет иначе. Но сейчас есть гораздо более насущные вопросы, которые нам  необходимо решить», - сказал Пашинян. 

Премьер-министр отметил, что на данный момент, по сути,  напряженности на границе нет. Последствия войны породили некоторые вопросы в  связи  условиями жизни солдат, и в настоящее время правительство  активно занимается их решением.

«Конечно,   вопросы тяжелые,   ситуации тяжелые, но в глобальном смысле вопрос состоит  в том, что мы собираемся делать, собираемся  ли мы сдаться под этим бременем? Нет,  не собираемся, мы должны быть в состоянии выдержать этот груз  достойно,    преодолеть переносимые тяготы», - сказал Пашинян. 

Новые границы между Арменией и Азербайджаном формируются в рамках реализации трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября между премьер-министром Армении и президентами России и Азербайджана.


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