Мы провалили не дипломатию, а попытки выйти из-под груза диппровалов последних 20- 25 лет: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу с обращением.

Департамент информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении предоставил Арменпресс послание премьера, которое представляем читателю.

«Дорогой народ, уважаемые соотечественники,

После того как я взял на себя ответственность за наши неудачи в Арцахской войне, в Армении начался интересный процесс.

Все, кому не лень, торопятся переложить на меня и действующее правительство ответственность за свои ошибки и все наши ошибки последних 25-30 лет. Дошло до того, что человек, который исключил Нагорный Карабах из переговорного процесса и перевел переговоры на уровень Армения-Азербайджан, обвиняет нас в том, что карабахский вопрос из-за нашей политики получил контекст территориального спора.

Вопрос получил контекст территориального спора тогда, когда Армения начала вести переговоры вместо Карабаха. И это, обратите внимание, произошло более 20 лет назад.

Нас обвиняют в том, что международное сообщество восприняло агрессию Азербайджана против Карабаха как восстановление своей территориальной целостности. И это обвинение озвучивает человек, который во время своего правления, когда международное сообщество обвиняло Армению в документально подтвержденной оккупации территорий Азербайджана, он объяснял армянскому обществу, что в этом нет ничего опасного, потому что - тысячу раз извините - когда входишь в туалет самолета и закрываешь дверь, то на ней появляется надпись “Occupied”, поэтому в этом слове нет ничего страшного.

Догадываюсь, что многие люди с удивлением задаются вопросом, о чем это я говорю. А я говорю о вещах, которые были известны каждому гражданину Армении в 2000-е годы, потому что это были разъяснения, которые давались на самом высоком уровне на вопросы о дипломатических неудач Армении, или утверждалось, что эти неудачи были не такими уж и неудачными. Но время, наверное, стирает память или, по крайней мере, затуманивает ее, и некоторые люди решили воспользоваться этим.

То есть такое отношение международного сообщества сформировалось не в 2020 году, а за последние 25 лет. Речь о следующем:

а) Карабахский вопрос начал восприниматься как территориальный спор, и это стало для нас самой большой проблемой,

б) и Армения потихоньку начала восприниматься международным сообществом как оккупант.

Это произошло не за последние 2 года. За последние 2 года были попытки выйти из этого заколдованного круга.

Нас обвиняют в том, что война была дипломатическим провалом Армении. И никто не спрашивает, когда и какие дипломатические успехи были у Армении в карабахском вопросе с момента начала институциональных переговоров.

Был ли дипломатическим успехом Лиссабонский саммит ОБСЕ 1995 года, когда сразу после нашей победы в Арцахской войне международное сообщество, по сути, продемонстрировало свое мнение о том, что Карабах должен быть автономией в составе Азербайджана, и это должно стать формулой решения вопроса? В 1995 году.

Был ли дипломатическим успехом положенный на стол переговоров в 1998 году пакет “Единого государства”, в котором четко прописано требование передать 7 территорий Азербайджану, и это требование было выдвинуто перед Арменией, и что Азербайджан и Карабах должны быть в составе одного государства?

Была ли дипломатическим успехом Стамбульская декларация ОБСЕ 1999 года, в которой фиксировалось, что конфликты должны быть урегулированы на основе принципа территориальной целостности?

Были ли дипломатическим успехом Мадридские принципы, которые, кстати, были представлены как дипломатический успех, но оказались позорными: Карабах мог выйти из состава Азербайджана только с согласия Азербайджана? Только если Азербайджан согласится.

Были ли дипломатическим успехом Казанские переговоры 2011 года, когда Азербайджан хлопнул дверью, и глава Армении тут и там давал интервью, говоря, что мы готовы вернуть 7 территорий Азербайджана, но Азербайджан хочет большего?

Были ли дипломатическими успехами многочисленные документы, принятые за последние 25 лет в различных международных инстанциях, в которых четко фиксируется, что территории Азербайджана оккупированы и что вопрос должен быть решен в рамках территориальной целостности Азербайджана?

Было ли дипломатическим успехом то, что Азербайджан начал фазу военной эскалации в 2013 году, и, по сути, никто не осудил его за это? Почему?

По очень простой причине, потому что, когда вы входите - простите за этот курьез, но не могу не сказать - когда вы входите в туалет самолета и закрываете дверь, на ней появляется надпись “Occupied”. Многие из вас не поверят, но это почти дословная цитата из публичного высказывания армянского переговорщика 2000-х годов.

И эти люди, которые вели дипломатию на таком уровне, пришли и нам сегодня говорят, что мы провалили дипломатию.

Были ли дипломатическим успехом российские предложения 2016 года, когда, по сути, вопрос статуса Арцаха вообще был снят с повестки дня? Что ж, как вы утверждаете, мы построили плохие отношения с Россией, а вы - хорошие. Если вы построили такие хорошие отношения, то как получилось, что вопрос статуса Арцаха был фактически снят с повестки дня по предложению нашего стратегического союзника?

Вы же были хорошим дипломатом, как же получилось, что Азербайджан не был наказан в связи с Апрельской войной 2016 года? Потому что вы пошли и смиренно согласились на то, что было предложено. Т.е. вы признали право Азербайджана вести войну, вы легитимизировали это право.

Мы провалили не дипломатию, а попытки выйти из-под груза дипломатических провалов последних 20-25 лет. Мы провалили попытки избежать последствий ваших неудач. Вот в чем истина.

Нас обвиняют в том, что мы не смогли избежать войны. Если бы вы могли избежать, по почему не сделали этого в 2016 году? Вы не смогли избежать, вы смогли остановить войну на основе словесного обещания вернуть территории.

А почему у нас не получилось то же самое? Потому что нам сказали: поскольку в прошлом Армения несколько раз обещала, согласилась вернуть территории и не вернула, теперь разговор может вестись только в письменной форме и с указанием конкретных сроков.

Остановить войну можно было, только подписав документ, аналогичный тому, который был подписан 9 ноября. Я имею в виду подписание такого документа до или в начале войны. И, кстати, в первый же день войны я сказал с трибуны Национального Собрания, что могу остановить войну прямо сейчас. И я сказал, какой ценой это может произойти. Почему вы тогда не заявляли, что согласны с этим принципом прекращения войны?

Сейчас, кстати, оказывается, что все были за передачу земель по формуле 5+2. Если вы были за, то передали бы их в 2016 году, передали бы их в 2017 году, предотвратили бы войну, решили бы проблему, особенно после Апрельской войны вы знали, что к чему.

Некоторые думают, что 5+2 Азербайджан принял бы без оговорок. Это было всего лишь предварительное предложение, которое должно было быть еще обсуждено, прописано, согласовано и подписано. По уже известному методу, в тот момент, когда Армения согласилась бы на какой-либо вариант, Азербайджан сразу же захотел бы большего - Шуши, Лачин и т.д. И меня просто поражают те, кто, считая себя великими дипломатами, не понимают или не хотят понимать этих простых вещей.

Нас обвиняют в том, что Турция вовлеклась в карабахский вопрос. Извините, Турция оказалась вовлеченной в карабахский вопрос в результате футбольной дипломатии, когда в результате провала армянской дипломатии она заявила, что пока территории Азербайджана оккупированы она не будет устанавливать отношений с Арменией. И она вовлеклась в карабахский вопрос. Это произошло 10 лет назад.

Следующая группа абсурдных обвинений касается якобы развала армии: мол мы пришли и за 2 года развалили армию. Нас обвиняют в том, почему мы не закрыли воздух или почему воздух не был закрыт. Воздух был “закрыт”, дамы и господа, потому что в 2017 году на 42 млн долларов для армянской армии были закуплены, на 42 млн долларов, устройства, с помощью которых воздух был закрыт, должен был считаться закрытым. Но позже выяснилось, что эти устройства просто не работают. Они просто не работают. Но их купили за 42 млн долларов.

Соавтор этой покупки якобы делает сенсационное раскрытие: говорит, что ему предлагали откат за Су-30, но он отказался от сделки. Вопрос: Вы купили неработающие устройства за 42 млн долларов без откатов? Кто же поверит, что неисправное устройство было куплено за 42 млн долларов с добрыми намерениями и исходя из честных побуждений?

И чтобы отвлечь внимание от этого факта, уже несколько месяцев темой обсуждений стала закупка систем "Оса-АК", якобы это неэффективное оружие. Во-первых, решение о покупке этих систем было принято в результате многостороннего обсуждения, а во-вторых, она поразила ряд целей, в том числе израильский беспилотник Hermes-900, который впервые был сбит в Тавуше в июле, и это стало мировой сенсацией. И это было сделано системой "Оса-АК".

Теперь перед нами ставят вопрос, говорят, почему вы не купили это для армии, почему он не купил то для армии. Мы за 2,5 года купили то, что успели. За 2,5 года надо было поднять зарплату военнослужащим, решить вопрос питания солдат, решить проблему солдатской обуви и штанов, купить снаряды, которых не было, купить пулеметы, купить патроны, купить средства ПВО, да, купить самолеты.

Да, надо было покупать все, что должно было быть куплено за последние 20 лет, но не было сделано. За 2 года надо было покупать все, что должно было быть куплено за последние 20 лет, но не было куплено. Ладно, мы за 2 года не купили то, что не было куплено за 20 лет, а почему вы не купили это в предыдущие 18, 20 лет? Как получилось, что вы считали строительство замков, покупку островов, покупку частных домов в Европе, накопление миллионов в швейцарских банках более важным, чем покупка того, что мы не купили за 2,5 года? Потому что вы думали, что когда закрывается дверь туалета в самолете, там написано “Occupied” и значит - все будет хорошо?

Сейчас муссируют тезис о том, что на третий день войны я принял такое решение, которое имело катастрофические последствия. И вот 15 дней ищем это решение и не находим его, потому что такого решения нет. Сейчас, наверное, такие времена, когда можно сказать любую ложь и спокойно идти дальше.

И сейчас перекладывают на меня прямую ответственность за неудачи в боях. Разве премьер-министр ведет или вел бои? Разве премьер-министр принимает решения на уровне командира взвода или даже командира полка? Премьер-министр принимал единоличные решения? Премьер-министр один раз принял единоличное решение во время войны, и благодаря этому решению 7-я зона бороны находится на месте, потому что некоторые люди в панике хотели сдать 7-ю зону обороны.

Хорошо, что сейчас, по крайней мере, они признают, что был шанс завершить эту войну удачно. Чем это важно? Тем, что это не была совершенно безнадежная и безумная война. А почему не было успеха? Какое отношение имеют к этому провалу те свидетельства, - кстати, которые идут от солдат с передовой, что с первого дня войны некоторые люди распространили слухи на передовой, что земли проданы, что Никол продал земли, что борьба бессмысленна? Какое отношение к поражению имеет то, что еще несколько месяцев назад некоторые политические круги Армении обещали войну и внутриполитические сюрпризы в сентябре-октябре? С кем они договаривались о войне и внутриполитических сюрпризах? Это же публичные заявления.

А в глобальном плане, в конце концов, не хватит ли у нас сил признать, что причиной нашей неудачи было то, что Армения как минимум 25 лет была коррумпированным государством? Государством, где, по крайней мере, самая влиятельная часть сегодняшней политической элиты ничего не делала, кроме накопления личного богатства, и сожрала, растратила, уничтожила, перевела в швейцарские банки все ресурсы сопротивления государства.

И все это сделали не один или два человека. Это сделала система со множеством своих щупалец, и эта система сопротивлялась и сопротивляется каждый день. И это сопротивление достигло своего апогея. И основная цель этого сопротивления состоит в том, чтобы правда об этой войне и событиях, которые предшествовали и последовали за ней, не была раскрыта, и все оставалось на уровне манипуляций. Кстати, есть такое предположение, что целью атаки 9-го числа было физическое уничтожение руководства правительства, под воздействием этих эмоций. С какой целью? Для того чтобы многие истины об этой войне не были раскрыты. Но эти истины не могут быть не раскрыты.

В любом случае необходимо детально проанализировать историю нашего прошлого и наших неудач. И это должно происходить без манипуляций. И если мы хотим, чтобы это происходило эффективно, то оно должно происходить в спокойных, мирных и рабочих условиях. Эта работа обязательно будет сделана, но для настоящего анализа нужно спокойствие, а сегодня мы все в смятении.

Дорогие соотечественники,

Пожалуй, самое главное сегодня - это вопрос о том, что мы будем делать дальше.

В первую очередь, конечно, речь идет о ближайшем будущем или, точнее, о неотложных делах.

Важнейшей задачей является возвращение наших пленных соотечественников. Здесь я хочу сказать, что у нас есть определенный прогресс и, по сути, согласован принцип, что которому должен состояться обмен - всех на всех. Причем должны быть возвращены не только попавшие в плен во время войны лица, но и те, кто оказался на армянской и азербайджанской сторонах до войны. И теперь наша задача заключается в том, чтобы не только вернуть тех, чье пленение официально подтверждено на данный момент, но и создать механизмы, чтобы в случае обнаружения других имен в будущем не было проблем с их возвращением. Здесь нужно немного терпения, и я думаю, что у нас все получится.

Следующая важная задача - выяснить судьбу пропавших без вести. Этот процесс тоже медленно, но продвигается. Как это происходит? Мне очень сложно и тяжело с такими деталями представлять эту тему, хотя бы с точки зрения деталей лексики, но, с другой стороны, я знаю, что общество нуждается в ответах. Так что заранее прошу прощения за такие подробности. Итак, что происходит? С одной стороны, осуществляется вывоз тел с территорий, находящихся под контролем Азербайджана. С другой стороны, в Армении проводится опознание тел мучеников.

С 9 ноября нам удалось вернуть более 600 тел. И хочу подчеркнуть, что более 500 тел сейчас находятся в стадии опознания. С большой вероятностью, к сожалению, это тела наших братьев, которые считаются пропавшими без вести. Сейчас идет процесс их опознавания, который осуществляется следующим образом: берется образец ДНК с тела, который сравнивается с образцом ДНК, взятым у родственников. К сожалению, этот процесс занимает довольно много времени. Но также хочу сказать, что с 9 ноября опознаны и переданы родственникам 135 тел, и этот процесс будет продолжаться. Мне очень жаль, я еще раз прошу прощения за то, что я так говорю на эту тему, это очень сложно, но я вынужден, хочу еще раз подчеркнуть, потому что общество ждет конкретных ответов.

Я также хотел бы коснуться еще одного вопроса: есть еще одна группа пропавших без вести, о которой я просто не хотел бы сейчас говорить. И я хочу сказать, что в связи с ними тоже ведется конкретная работа, но я никак не могу сейчас говорить об этой работе.

Также хочу сказать, что нам еще не удалось объявить день памяти и траур на государственном уровне. Мы думаем, что лучше сделать это после опознания хотя бы большинства неопознанных тел. Это должно быть время преклонения коленей, размышления, скорби, и мы должны жить друг с другом и друг другом.

И это должно быть размышлением о прошлом и будущем. Более ориентированным на будущее.

Дорогие соотечественники,

Хочу затронуть еще одну болезненную тему. В эти дни на некоторых участках границ Армении происходят процессы, которые, конечно, болезненны и болезненно воспринимаются многими нашими соотечественниками. Это, конечно, понятно, но мы должны констатировать, что наши Вооруженные силы размещаются вдоль границы Республики Армения. В данном случае речь идет об армянской части. Случай с Арцахом - это отдельная тема.

Конечно, эти процессы, происходящие у нашей границы, вызывают серьезные вопросы в восприятии людей. Существуют также разные типы практических проблем, но эти проблемы не являются неразрешимыми, и мы работаем над их решением.

Но, повторяю, наши Вооруженные силы развертываются вдоль границы с Арменией, и я прошу вас не паниковать по этому поводу каждый день. Наши дальнейшие действия должны быть направлены на то, чтобы сделать ее настоящей границей, а не линией фронта. Мы должны идти этим путем.

Есть также определенный прогресс в возобновлении переговорного процесса по карабахскому вопросу. Представители сопредседателей Минской группы ОБСЕ - министры иностранных дел России и Франции и заместитель госсекретаря США, приняли совместное заявление. В этом заявлении есть важные акценты. Подтверждены воля и желание вместе работать над урегулированием карабахского конфликта и восстановить полноценный переговорный процесс.

Это еще один важный фактор в укреплении режима прекращения огня и прекращении боевых действий в соответствии с заявлением от 9 ноября. В этих условиях, конечно, служба наших солдат станет более безопасным. На данный момент пограничной напряженности, по сути, нет. Вследствие войны возник ряд вопросов об условиях жизни наших солдат, и сейчас мы активно работаем над этими проблемами.

Конечно, есть сложные вопросы, есть сложные ситуации, но глобальная проблема заключается в следующем: что мы собираемся делать, собираемся ли мы сдаться, остаться под этой тяжестью? Нет, не собираемся. И мы должны быть в состоянии с достоинством нести эту тяжесть и преодолеть преодолимое бремя. Почему я говорю преодолимое бремя? Потому что есть потери, потери наших братьев, которые непреодолимы. Мы должны хранить их в нашем сердце, в нашей душе, в наших мыслях, но также эта тяжесть должна укреплять нашу волю к жизни, к победе, к преодолению.

Дорогие соотечественники,

Еще один эпизод. В связи с заявлением от 9 ноября некоторые люди распространяют концепцию “Мегринского коридора”.

Хочу обратить ваше внимание на то, что в объявлении нет ни слова “Мегри”, ни слова “коридор”. Слово “коридор” есть в связи с Лачином. То есть по части Мегри нет понятия “коридор”.

Есть кое-что другое: разблокировка транспортной инфраструктуры.

Если мы должны думать о будущем, то должны думать о возможности появления новых факторов в экономической жизни. Изменит ли восстановление железной дороги Армения-Россия и Армения-Иран что-либо значимое в нашей экономике? Думаю, да. Если мы рассмотрим вопрос в этом контексте, картина выглядит иначе. Но сейчас, как я уже сказал, есть еще много более насущных вопросов.

А сейчас хочу проинформировать вас, на какой стадии находится реализация дорожной карты, которую я опубликовал 18 ноября.

В этот период был принят ряд социально-экономических решений. Нашим соотечественникам, зарегистрированным в Республике Арцах, оказывается первая необходимая материальная помощь в размере 68 тыс драмов на человека, плюс 15 тыс драмов тем, кто не владеет недвижимостью в Арцахе. В решении есть исключения, конечно, но я не буду касаться этих деталей, все они записаны в решении, и желающие могут подробно ознакомиться с ними, текст решения опубликован. И на этом процесс поддержки не закончен, он продолжается.

Жителям неподконтрольных Арцаху территорий также оказывается первая необходимая материальная помощь в размере 300 тыс драмов на человека. Правительство выделило средства на восстановление разрушенных домов в Сюникской и Гегаркуникской областях. Компенсация выплачивается семьям мирных жителей, получивших инвалидность и погибших во время войны. Мы приняли решение о финансовой помощи принимающих семей. Речь идет о семьях в Армении или в Арцахе, которые будут принимать лишившихся крова наших соотечественников из Арцаха, и этим семьям будет выплачена компенсация за каждого совершеннолетнего гостя: в Армении - 30 тыс драм, в Арцахе - 45 тыс драм. То есть, если есть семьи, у которых есть возможность разместить других людей в своих домах и есть соответствующее желание, то для них принята такая система.

В ближайшее время будет принято решение о полном возмещении стоимости обучения второго полугодия 2020 года студентов, участвовавших в войне, и студентов из семей участников войны.

Также проводится инвентаризация поврежденного движимого имущества для решения вопроса о его возмещении.

Будет введена дополнительная система социальных гарантий для семей наших попавших в плен и пропавших без вести братьев. Совместно с правительством Арцаха ведется активная работа по восстановлению нормальной жизнедеятельности Арцаха. Десятки тысяч арцахцев уже вернулись в свои дома, и необходимо решить вопросы восстановления разрушенных домов и проблемы лишившихся жилья граждан. Это требует напряженной работы, и мы полны решимости ее выполнять. Реализация дорожной карты, как мы договорились, будет нашей задачей в ближайшие месяцы.

Параллельно ведется активная работа в самых разных сферах общественной жизни в плане осуществления реформ - от судебной системы до закона о партиях.

Цель всего этого не в том, чтобы мы или я оставались у власти, а в том, чтобы народ оставался у власти. Что это значит? Это означает, что граждане Армении должны свободно выбирать свои власти. Напомню, что единственными парламентскими выборами в истории Армении, результаты которых никем не оспаривались, были парламентские выборы 2018 года. И теперь понятен смысл некоторых политических процессов, происходящих в Армении.

Некоторые круги хотят сделать все возможное, чтобы парламентские выборы 2018 года оставались единственными, на которых народ сам принимал решения. Мы этого не допустим. Власть народа в Армении не может ставиться под сомнение.

Спасибо. И я хочу сказать, дорогие соотечественники, что сейчас, как я уже сказал в начале, такой этап, что циркулируют самые разные обвинения. Хочу сказать, что ни один из этих вопросов не останется без ответа. Просто давайте констатируем, что мы не можем отвечать на все сразу или в тот же день. В противном случае получится, что мы должны провести целый день перед камерами, а повестка дня, вопросы, требующие срочного и оперативного решения, о которых я говорил, не будут решаться.

Конечно, сегодня я затронул ряд вопросов, которые были концептуальными, важными, но это не все. Все вопросы обязательно будут затронуты, и разговор с вами, с гражданами Республики Армения однозначно продолжится. Давайте просто будем работать, пусть эти обвинения накапливаются, мы поймем, на какие из них стоит отвечать, по каким из них народу Армении нужны разъяснения, и, в свою очередь, по порядку, по очереди, по необходимости будем затрагивать, иногда даже в различных форматах.

Это все на сегодня. Преклоняюсь перед всеми нашими мучениками. Люблю всех вас и служу вам всем».